Национальный цифровой карьерный центр для студентов и выпускников заработает на базе МФЦА

Он даст объективную картину трудоустройства молодых специалистов в стране.

В целях обеспечения системного подхода подготовки студентов к трудоустройству и повышения уровня трудоустройства на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) запущен пилотный проект «Национальный цифровой карьерный центр».

Проект предусматривает создание единой базы данных студентов вузов, централизованный доступ для работодателей и государственных органов, обучающий контент для студентов и вузов, сбор и обработку данных, предоставление аналитики.

Реализация проекта позволит определить актуальные знания и навыки, востребованные на рынке в разрезе специальностей, даст объективную картину трудоустройства молодых специалистов в стране и востребованных профессиях, позволит оценить качество проводимых образовательных программ вузов и повысить эффективность прохождения программ стажировок и практик.

С момента создания экосистемы МФЦА одной из первых структурных инициатив финансового центра стало образование отдельного рабочего органа — Бюро непрерывного профессионального развития (BCPD), нацеленного на системное повышение качества человеческого капитала. На сегодняшний день в BCPD действуют девять центров компетенций, разработано и реализовано 20 совместных образовательных программ и инициатив, переобучено более 1000 сотрудников и студентов вузов.

«Концепция Бюро изначально рассматривалась как организация, ориентированная на решение вопросов внутренних потребностей самого финансового центра и его зарегистрированных участников. Однако позже стало очевидно, что те международные практики, экспертиза и опыт, которые Бюро успешно локализовало в юрисдикции МФЦА, могут быть успешно интегрированы и масштабированы за пределы финансового центра для блага всей страны», — отметил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Планируется, что «Национальный цифровой карьерный центр» станет полностью цифровым универсальным инструментом для содействия трудоустройству студентов, поможет усилить программы по карьерному ориентированию, а также сформировать у выпускников объективное понимание будущей профессии, требований местного и международного рынков труда.