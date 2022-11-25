КаздорНИИ представил IT-инструмент для повышения качества дорог

Единая база будет учитывать климатическую зону дороги и все подходящие по климату материалы и методы.

В Международном выставочном центре EXPO прошла выставка «Kaztraffic-2022», в рамках которой экспертами поднимался вопрос о качестве материала автодорожного строительства.

«Проектировщики часто сталкиваются с проблемой отсутствия данных о качестве карьеров и заводов, их мощностях. Бывает так, что карьер есть де-юро, но нет де-факто. Или материал используют на юге страны, когда он более устойчив на севере», — говорит вице-президент «КаздорНИИ» Айдос Ельшибаев.

Решением этой проблемы занимается «КаздорНИИ». Институтом создается цифровая система «Единая дорожная база», в которой будут храниться опробованные данные о карьерах и битумных заводах Казахстана, а также их геолокации на ГИС-карте.

«Единая база поможет знать, какие на момент проектирования и строительства имеются испытанные карьеры, битумные заводы, инновации, технологии. Это ускорит и улучшит дорожное строительство», ­­- поясняет Айдос Ельшибаев.

Напомним — 9 декабря в Алматы пройдет масштабная конференция о цифровизации городов, умных дорогах, видеонаблюдении и ЖКХ — PROFIT Smart City Day. Регистрация на конференцию уже открыта!