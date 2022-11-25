Мобильное приложение для казахстанских водителей разработал КазАвтоЖол

Маршрут в нем можно построить в онлайн- и офлайн-режимах.

КазАвтоЖол разработал для пользователей республиканских трасс мобильное приложение Sapar, где можно узнать о состоянии дорог, построить маршрут и связаться с колл-центром национального оператора, передает Liter.kz.

В мобильном приложении Sapar можно будет построить маршрут с навигацией как в режиме онлайн, так и офлайн. Здесь также есть информация о текущем состоянии автодорог, об открытии/закрытии трасс, объездных дорогах, ремонтных работах, метеоусловиях. Можно пополнить баланс за проезд по платным участкам.

В мобильном приложении также собрана вся актуальная информация об объектах придорожного сервиса, которые находятся вдоль республиканских трасс. Пользователи приложения могут оценить качество оказываемых услуг.

«А в целях повышения безопасности на автодорогах республиканского значения и улучшения обратной связи с автолюбителями в приложении Sapar предусмотрены функции быстрого набора колл-центра КазАвтоЖола по короткому номеру 1403 (также и онлайн-чат) и службы 112», — отмечают в компании.

Приложение уже доступно в PlayMarket, в скором времени оно также появится в AppStore.

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