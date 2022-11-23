Казахстан предложил странам ЦА и ЕС ввести «бесшовный» обмен перевозочными документами

Каирбек Ускенбаев принял участие в Самаркандской конференции по взаимосвязанности Европейский Союз - Центральная Азия: Стратегия «Глобальные ворота».

Руководитель МИИР РК выступил на параллельной сессии с сообщением «Транспортная система Казахстана в новых геополитических реалиях», в котором отметил важную роль Среднего коридора и проводимой работы по развитию Южного коридора, которые обеспечивают транзитные потоки между странами региона и Европы.

Также участники конференции были проинформированы о показателях перевозок Республики Казахстан и планируемых министерством проектах до 2025 года, в том числе о создании контейнерного хаба в порту Актау, строительстве вторых ж/д путей на участке Достык-Мойынты и обводной ж/д линии станции Алматы, расширении торгового флота, а также о намерениях увеличить объемы транзита грузов через Казахстан до 10 млн тонн в год.

В завершение К. Ускенбаев предложил создать «Зеленый коридор», предусматривающий сквозную тарифную ставку на перевозку грузов, и сформировать «Цифровой транспортный коридор», который позволит обеспечить «бесшовный обмен» перевозочными документами и доступ к международным рынкам.

Эти предложения, по мнению министра индустрии и инфраструктурного развития РК, позволят установить стабильное и безопасное сообщение между странами Европейского Союза и Центральной Азии.