Фрилансерам на заметку: как в Казахстане будет регулироваться платформенная занятость

Новые меры должны обеспечить соблюдение прав и законных интересов лиц, занятых на интернет-платформах.

Все чаще казахстанцы в выборе работы стали отдавать предпочтение платформенной занятости. В этой связи Министерством труда и социальной защиты населения разрабатываются меры по защите прав таких работников, которые войдут в новый социальный кодекс РК, передает Nur.kz.

Платформенная занятость стала популярна среди казахстанцев относительно недавно. С развитием цифровых технологий и повышением мобильности граждан все чаще предпочтение в выборе деятельности отдается свободному графику и работе через различные интернет-платформы, которые являются посредниками между услугодателями и клиентами. Примерами подобных сервисов являются такие площадки как Яндекс, Uber, Wolt, Glovo, Naimi, Indrive и другие. По экспертным данным, на сегодняшний день на различных интернет-платформах осуществляет свою деятельность порядка 500 тысяч казахстанцев, и их число растет с каждым днем. Однако эта категория занятых зачастую не охвачена социальными гарантиями, которые позволяют защищать их здоровье и благополучие, в том числе включать их в систему страхования рисков.

В этой связи Министерством разрабатываются меры по урегулированию платформенной занятости и социальной защите лиц, работающих на интернет-платформах. Меры вошли в проект Социального Кодекса.

«Самое главное, на что следует обратить внимание — это социальное обеспечение таких работников. К примеру, у самозанятых лиц, которые работают на интернет-платформах, отсутствуют пенсионные отчисления. Соответственно при выходе на пенсию, они смогут рассчитывать только на базовую пенсионную выплату. Также отсутствует социальное страхование. Без социальных отчислений самозанятые вправе получать только гарантированное государством пособие по инвалидности», — рассказали в Министерстве.

После принятия Социального Кодекса работники платформ при стабильном отчислении социальных платежей будут получать соответствующие пенсионные выплаты при достижении пенсионного возраста, социальные выплаты на случай утраты трудоспособности, потери работы, потери дохода в связи с беременностью и родами, потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года. Также самозанятые станут участниками медицинского страхования, что позволит им пользоваться медицинскими услугами.

«К примеру, если водитель такси или доставщик еды попал в ДТП и получил увечья, которые привели к его нетрудоспособности или инвалидности, то он вправе получать социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. В случае поломки автотранспортного средства, а соответственно и утраты источника заработка, водитель такси сможет получать пособие по безработице», — объяснили в Минтруда.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что с внедрением новых мер будет значительно упрощена процедура регистрации на интернет-платформах с использованием мобильного приложения. Все необходимые для регистрации сведения будут содержаться в одной системе путем интеграции государственных баз данных. То есть, работникам не придется собирать данные с различных информационных систем, прикреплять необходимые документы.