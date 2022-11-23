Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек более 6000 руководителей и специалистов из 10 стран.

28 октября 2022 года фирма «1С» провела 9-й Бизнес-форум 1С: ERP, посвященный внедрениям и развитию решений и сервисов «1С» для корпоративного рынка, предприятий крупного и среднего масштаба. После двух лет ограничений, связанных с пандемией, форум возобновил свою работу в очном формате, с онлайн-трансляцией всех секций. На мероприятие зарегистрировалось 6500 участников из 400 городов 10 стран. Очно в форуме приняли участие более 2750 человек из 1350 организаций. На сайте трансляции мероприятия в онлайн-формате присутствовало 3480 пользователей.

1С: ERP — эффективное решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий, в том числе с технически сложным многопередельным производством. Решение пользуется высоким спросом среди крупных и средних компаний России и СНГ. Пользователями 1 °C: ERP уже стали более 7000 организаций, опубликовано около 3000 успешных внедрений .

Бизнес-форум 1С: ERP проводился фирмой «1С» в девятый раз. Мероприятие традиционно вызывает большой интерес у представителей крупного и среднего бизнеса, органов власти различных уровней, количество участников растет с каждым годом. В 2020 и 2021 годах, из-за ограничений связанных с пандемией, форум проводился в онлайн-формате. В этом году форум возобновил свою работу в очном формате, с онлайн-трансляцией всех секций.

Большинство участников форума — 71%, представляли руководящий состав организаций крупного и среднего бизнеса из более чем 400 городов России и 9 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участники форума познакомились с успешными кейсами внедрения решений 1С: ERP, 1С: Корпорация, 1С: ERP. Управление холдингом, 1С: Управление холдингом, 1С: Документооборот, 1С: Зарплата и управление персоналом КОРП и других решений для корпоративного сектора, новыми инструментами и технологиями для повышения эффективности управления предприятием, организации учета, контроля и анализа финансовых, материальных и кадровых ресурсов, а также с сервисами «1С», отраслевыми и специализированными решениями, расширяющими возможности 1С: ERP.

Опытом масштабных внедрений решений «1С» поделились представители более 70 коммерческих компаний и органов государственного управления, среди них: «Трансмашхолдинг», «Газпром Нефть», «АЛРОСА», «НЛМК», «РУСАЛ», «РТ-Информ», «Вымпелком», ДИТ Москвы, «Деловые Линии», «ПЭК», «S7», «РусГидро ИТ Сервис», «Иркутская нефтяная компания», «Уральский завод гражданской авиации», «Росгеология», Министерство финансов Иркутской области, Министерство финансов Рязанской области, «ТАГРАС», «ВТБ Недвижимость», «Газпром метанол», «Газпром ЭП Интернэшнл», «Фармасинтез», «Делимобиль», «Татспиртпром», «ПЕТРОВАКС ФАРМ», «Российские космические системы», «Северсталь», «Русагро», «Москабельмет», «Ленполиграфмаш», МУП «Водоканал», «Татэнерго», «ИТАР-ТАСС», аэропорт «Домодедово», МИАЦ Алтайского края, АПХ «Дороничи», «Москабельмет», «Волга-флот», «Калужский Электромеханический Завод», «123 АРЗ», «Выксунский металлургический завод», «КЗПМ», «Калининградский янтарный комбинат», «Аэродинамика», «Мясницкий ряд» и многие другие.

На форуме был впервые анонсирован новый продукт 1С: Персонал — инструмент для рекрутера, HR-менеджера, НR-директора, призванный заменить зарубежные аналоги. Выпуск первой версии планируется в апреле 2023 г., в ней будут реализованы функции подбора персонала и просмотра вакансий, оценка кандидатов и сотрудников, работа с оргструктурой предприятия, сбор сведений для формирования графика отпусков, удаленное анкетирование, тестирование кандидатов и сотрудников, адаптация персонала. Продукт отличается современным легким дизайном, ориентирован на облачное и мобильное использование практически на любых устройствах, будет поддерживать взаимодействие с основными рекрутинговыми сайтами.

В течение дня на форуме работал вернисаж программных продуктов, на котором было представлено 77 стендов. Участники форума знакомились с возможностями основных подсистем 1С: ERP, платформы 1С: Предприятие 8.3, типовых решений 1С: Управление холдингом, 1С: ERP. Управление холдингом, 1С: Документооборот, 1С: Зарплата и управление персоналом КОРП, BI-системы 1С: Аналитика, сервисов: 1С-ЭДО, 1С-ЭПД, 1С: Подпись, 1С: Кабинет сотрудника, mag1c, 1СПАРК Риски, 1С: Контрагент, 1С-Коннект, Smartway, а также с более чем 50 отраслевыми программными продуктами и решениями партнеров форума.

После пленарного заседания слушатели форума приняли участие в работе параллельных секций для основных категорий руководителей, использующих 1С: ERP в своей работе или планирующих внедрение системы: для ИТ-директоров и директоров по цифровизации, финансовых директоров и главных бухгалтеров, технических директоров и руководителей производств. На секциях ведущие разработчики и методисты фирмы «1С» продемонстрировали возможности 1С: ERP для эффективного управления и учета на предприятиях.

Отдельные секции были посвящены функциональным возможностям и примерам использования 1С: Управление холдингом, 1С: Документооборот, 1С: Зарплата и управление персоналом КОРП, сервисам 1С, технологиям обработки и анализа данных, технологиям внедрения и сопровождения крупных систем. На семи отраслевых секциях были представлены решения для автоматизации госсектора и медицины, торговли, транспорта и логистики, АПК, строительства и ЖКХ, управления ремонтами и обслуживанием, производственной безопасности и экологии.

Деловая часть форума завершилась торжественным награждением победителей шестого международного конкурса корпоративной автоматизации «1С: Проект года».

Оценка проектов проводилась профессиональным жюри. В дополнение к оценке жюри на сайте конкурса было проведено открытое интернет-голосование, результаты которого учитывались в рейтинге проектов. Проекты вызвали большой интерес у ИТ-сообщества и собрали около 38 500 голосов.

В текущем конкурсе «1С: Проект года» участвовало 217 проектов, реализованных в 2021–2022 годах, описания которых были опубликованы на официальном сайте конкурса eawards.1c.ru. Награды победителям вручил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Главными призами были награждены представители компаний-пользователей и партнеров «1С» за проекты в следующих номинациях:

— Лучший комплексный проект: «АО „Ижевский радиозавод“» повышает конкурентоспособность на рынке приборостроения с помощью «1С: Корпорация». Заказчик — АО «Ижевский радиозавод», исполнитель — «1С-Рарус Казань».

— Самый масштабный проект: «Автоматизация бизнес-процесса управления дебиторской и кредиторской задолженностью в Государственной корпорации „Ростех“». Заказчик — ООО «РТ-ИНФОРМ», исполнитель — «Кодерлайн».

— Лучший территориально-распределенный проект: «Автоматизация казначейских процессов Холдинга „Росгеология“» на базе 1С: Управление холдингом. Заказчик — АО «Росгеология», исполнитель — «АртАйТи».

— Лучший проект в предметной области: комплексное управление ресурсами предприятия (ERP): «Автоматизация АО „Уральский завод гражданской авиации“» на базе решения 1С: ERP. Управление холдингом в составе комплекса 1С: Корпорация. Заказчик — АО «Уральский завод гражданской авиации», исполнитель — «Райтек».

Также награды получили компании-пользователи и партнеры «1С», осуществившие внедрения, за проекты еще в 29 предметных областях, 31 отрасли, а также за лучшие региональные проекты в России и за рубежом. C описаниями всех проектов-победителей по номинациям можно ознакомиться на странице Eawards.1c.ru.

Экономический эффект от внедрения и результаты проектов, представленных на конкурс, еще раз продемонстрировали, как программные продукты фирмы «1С» помогают повысить конкурентоспособность бизнеса, эффективность управления и учета на предприятиях различных отраслей и масштаба.

Фирма «1С» благодарит всех, кто принял участие в работе форума — пользователей, докладчиков, партнеров и представителей СМИ, а также спонсоров и информационных партнеров, поддержавших мероприятие.

Материалы 9-го Бизнес-форума 1С: ERP размещены на сайте «1С».