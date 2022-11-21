Подлинность цифровых документов можно проверить на сервисе Check.egov

До конца года планируется оцифровать страховой полис и нотариальные доверенности.

15 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по вопросам развития цифровизации Казахстана. Закреплена равнозначность электронного документа, то есть цифровых документов, к их бумажным аналогам. Сегодня сервис «Цифровые документы» в мобильном приложении eGov mobile содержит 20 документов (цифровое удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР тест, свидетельство о рождении и другие). С момента запуска только сервисом «Цифровые документы» воспользовались порядка 12 млн раз. Такие данные привел на брифинге в СЦК председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Недавно был запущен новый цифровой документ — «Паспорт гражданина РК», который пока действует только на территории страны и для граждан Казахстана.

«Все цифровые документы можно предъявлять по месту требования. Помимо названных документов, до конца этого года планируется вывод таких документов, как „Страховой полис“, „Нотариальные доверенности“ и т. д. С внедрением цифровых документов мы столкнулись с их признанием: не подделка ли этот PDF файл. В этой связи очень важно сделать их проверку удобной и быстрой. Один из инструментов для этого, доступный каждому гражданину и организации — это Check.egov.kz», — посоветовал спикер.