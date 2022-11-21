Новый функционал появился в eGov mobile

Уже прорабатываются интеграции с популярными частными площадками.

Не только авторизоваться, но и подписать цифровые документы через считывание QR-кода — новый функционал появился в мобильном приложении eGov mobile. О передовом опыте казахстанских айтишников рассказал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

«Этот механизм у нас уже используется в подписании заявок на субсидирование арендного жилья в Отбасы банке, а также в личном кабинете Верховного суда для подписания исков и заявлений. Такого инструмента еще не было в истории оказания государственных услуг. Это передовой опыт. Мы анализировали, как в других странах это реализовано. Это подтверждается и нашими коллегами из ООН, которые ведут рейтинги электронного правительства. Считаем это технологическим развитием мобильного приложения eGov mobile. Кроме того, этот же механизм подписания функционирует посредством PUSH уведомлений и обычных гиперссылок (CROSS). Государственные сервисы сконцентрированы на том, чтобы этот функционал позволил просто заходить на сайт и подписывать заявки на оказание государственных услуг либо других услуг на всех государственных порталах, но, в том числе, этот функционал доступен посредством Open Api и может использоваться частным рынком. Мы сейчас уже прорабатываем данные интеграции со многими популярными частными площадками. И видим миссию этого инструмента в том, чтобы стать единым простым механизмом для авторизации и подписания документов практически на всех интернет ресурсах», — озвучил планы спикер.