В АО «НИТ» объяснили, почему периодически зависает еGov

Чаще всего проблемы возникают не в работе самого портала, а в многочисленных базах данных и сервисах.

Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин объяснил, почему зависает портал eGov или бывают недоступны отдельные услуги. Также он рассказал о том, как планируется это исправлять. Как отметил Ростислав Коняшкин, портал электронного правительства сейчас работает стабильнее, чем несколько лет назад. Однако сбои все еще бывают, передает Zakon.kz.

«Мы провели работу над ошибками, за последние два года значительно повысили доступность портала. Если вспомнить предыдущие времена, да, были нарекания. Также хотел бы подтвердить, что в августе 2022 года произошел определенный сбой портала, но это был больше инфраструктурный вопрос, касающийся оборудования. Сам же портал сейчас стабилен, доступен, большая часть госуслуг оказывается постоянно, без сбоев, интеграционные сервисы работают стабильно», — рассказал Ростислав Коняшкин.

По его словам, портал еGov является только витриной государственных услуг, и чаще всего проблемы возникают не в работе самого портала, а в многочисленных базах данных и сервисах, которые к нему подключены.

«В каждой государственной услуге задействовано много интеграционных сервисов по обмену данными между различными государственными информационными системами и государственными базами данных. Если в данный момент недоступен хотя бы какой-то один небольшой сервис, который используется в других государственных услугах, это влечет за собой недоступность государственной услуги для конкретного пользователя, который пытается ее получить», — объяснил Ростислав Коняшкин.