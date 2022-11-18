Казахстан опустился в рейтинге по развитию инновационной экосистемы

В Глобальном инновационном индексе страна заняла лишь 83 место из 132.

В Глобальном инновационном индексе за 2022 год Казахстан занял 83 место среди 132 экономик (между Узбекистаном и Албанией), сместившись с 79 позиции. Исследование по развитию инноваций ежегодно представляют Всемирная организация интеллектуальной собственности и международная бизнес-школа INSEAD. ГИИ оценивает качество национальных экосистем по внедрению инноваций, сообщает Energyprom.kz.

В рамках стратегического планирования Казахстан претендует стать центром инновационного развития в Центральной Азии для привлечения инвестиций в экспортоориентированную продукцию. Главный конкурент в регионе — Узбекистан, где наблюдается рост инновационной активности.

Узбекистан за год поднялся с 86 на 82 место и по оценке международных экспертов вошел в тройку лидеров по развитию инноваций в Центральной и Южной Азии наряду с Индией и Ираном. Примечателен и тот факт, что темпы развития экосистемы по инновациям в Узбекистане оказались выше ожидаемых, а в Казахстане — наоборот, ниже прогнозируемых.

Инновационный индекс включает семь аналитических блоков. Оцениваются институты, человеческий капитал, инфраструктура, развитие рынка и бизнеса, результаты в области технологий и творческой деятельности. Наиболее сильные страновые позиции Казахстана наблюдаются по таким блокам, как институты и инфраструктура (52 и 58 места соответственно). Слабейшие звенья в национальной экосистеме развития инноваций — результаты творческой и научной деятельности (118 и 81 места). Плохо обстоят дела и с развитием рынка — лишь 90 место.

Казахстан имеет достаточно развитую инфраструктуру для взращивания и внедрения инноваций. В эту экосистему входят международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», АО «QazTechVentures», АО «Qazinnovations». Реализуется проект Всемирного банка «Стимулирование продуктивных инноваций». Функционируют инновационный кластер Назарбаев университета NURIS, Fintechhub при МФЦА, Международный центр «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, открытый в 2021 году Центр Четвертой промышленной революции. К этой же системе можно причислить ряд институтов фонда «Байтерек», СПК, СЭЗ, промышленные зоны, центры развития при акиматах.

В Казахстане на миллион жителей приходится всего 690 специалистов, занятых в НИОКР. К примеру, в России 2,7 тыс. таких специалистов, в Турции — 1,8 тыс. В рейтинге глобального инновационного индекса эти две страны занимают соответственно 47 и 37 места. Отношение затрат на НИОКР к ВВП в России и Турции составляет более 1,1%, в РК — всего 0,12%.

Оба показателя имеют прямое оценочное значение для устойчивости экономики. Они относятся к задаче № 5 «Наращивание технологического потенциала промышленности» Цели № 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура» международной платформы ООН по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).