Когда казахстанцам будут доступны цифровые военные билеты

Сейчас проводится работа с Министерством обороны.

Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин высказался о цифровизации военного билета казахстанцев, передает Kazpravda.kz.

«С Министерством обороны сейчас проводится работа по выводу в цифровой документ военного билета, приписного свидетельства. Что касается цифровизации этих документов, да, мы планируем эту работу. Мы ее уже даже ведем», — проинформировал Ростислав Коняшкин.

Глава НИТ уточнил сроки осуществления проекта.

«Думаю, в первом полугодии следующего года уже будет реализовано», — резюмировал спикер.