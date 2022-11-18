Глава государства ознакомился с деятельностью представителей креативной индустрии

Президент встретился с предпринимателями в ходе визита в Алматы.

Открывая встречу с молодыми предпринимателями, Президент отметил важную роль креативной индустрии в современном мире.

«Я очень рад, что Казахстан вышел на передовые позиции в области креативной индустрии. О Казахстане с этой позиции заговорили в положительном плане. В этом большая заслуга тех, кто здесь присутствует, я от всей души приветствую вас», — сказал Глава государства.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о том, какие стартап-проекты реализуются в мегаполисе, насколько выгодно применять искусственный интеллект в бизнесе. Главу государства ознакомили с основными перспективами развития креативных индустрий не только в Алматы, но и во всей стране.

Президент высоко оценил успехи, которые молодые специалисты демонстрируют в этой сфере. Он подчеркнул, что поддержка креативного сектора сегодня является одной из важнейших задач государства.