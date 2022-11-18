Наиболее опасные районы Алматы оборудуют тревожными кнопками

Только четверть частных камер видеонаблюдения города интегрировано с центром оперативного управления ДП.

На необходимость увеличения охвата территории Алматы камерами видеонаблюдения указал Токаев во время встречи с общественностью мегаполиса. Также нужно установить тревожные кнопки в районах, где чаще всего совершаются преступления, передает Liter.kz.

В Алматы установлено более 128 тысяч частных камер видеонаблюдения, только четверть из них интегрировано с Центром оперативного управления департамента полиции города. Президент отметил, что акимату нужно принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт с согласия собственника.

«Необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением. Часто посещаемые общественные места, а также районы города, где происходит больше всего правонарушений, должны быть оборудованы тревожными кнопками», — сказал Токаев.

Говоря о комплексной безопасности учреждений образования и здравоохранения города, глава государства указал на необходимость установки на этих объектах камер видеонаблюдения, тревожных кнопок, турникетов, охранной и пожарной сигнализации.

«Я говорю об этом так подробно, потому что это имеет огромное значение для безопасности граждан. Особенно важно использовать такую технологию на вокзалах, в аэропорту и других местах массового скопления людей. Данная система должна полноценно заработать в городе к 2026 году», — поручил Президент.