Для реализации творческих инициатив граждан в ближайшее время в городе будут запущены креативные хабы и кластеры.

Алматы вносит значимую роль в развитие ІТ-индустрии в республике, отметил Президент. Он добавил, что свыше 40% всех IT-компаний страны базируются в Алматы, передает Sputnik.

«Мегаполис становится притягательным центром для цифровых номадов. Для реализации творческих инициатив граждан в ближайшее время в городе будут запущены креативные хабы и кластеры. Я поддерживаю идею акимата о создании городского венчурного фонда с первоначальной капитализацией 10 миллиардов тенге. Важно привлечь частные средства для реализации этого проекта», — сказал Президент на встрече с общественностью Алматы.

По его словам, сегодня наши талантливые соотечественники достигают в этой сфере широкой известности за рубежом.

«Нам нужно создать все условия для их полноценной самореализации именно в нашей стране. Уже сейчас в креативном секторе Казахстана действует более 19 тысяч компаний», — отметил Касым-Жомарт Токаев.