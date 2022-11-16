Цифровой тенге презентовали в Казахстане

Проект обсудили на Конгрессе финансистов в Алматы.

Платформу цифрового тенге презентовали в рамках Х Конгресса финансистов в Алматы. О предварительных результатах реализации пилотного проекта рассказал председатель Центра развития платежных и финансовых технологий Нацбанка Бинур Жаленов, передает Sputnik.

«Цифровой тенге — третья форма расчета. У вас есть наличные, безналичные, это купюры и приложения банков. Будет третья форма, которая комбинирует эти два свойства. Цифровыми тенге с помощью смартфонов и отдельных карточек вы сможете расплачиваться даже без доступа к интернету», — пояснил Бинур Жаленов.

Также цифровыми тенге можно будет оплачивать товары в интернет-магазинах.

Цифровой тенге обладает собственными уникальными свойствами:

— программируемость, то есть токен можно запрограммировать на определенные сценарии, к примеру адресно тратить только на определенные транзакции;

— восстановление при утере;

— целевое назначение без угрозы анонимности.

«Программируемость будет полезна для повышения эффективности расходования государственных средств. Не секрет, что прозрачность и адресность расходования государственных средств — большой вызов. Очень важно научиться так отслеживать транзакции, чтобы, с одной стороны, повысить эффективность расходования, но, с другой стороны, не нарушить права граждан на анонимность. У нас нет задачи создать „большого брата“ и инструмент слежки за всеми гражданами. Речь идет о том, что определенные пособия будут переведены в формат цифровой тенге, и они будут запрограммированы на трату, к примеру, у отечественных товаропроизводителей или повышенный кэшбек по ним», — добавил Бинур Жаленов.

Пилот проекта цифрового тенге прошел в 2022 году. За пять дней пилота было проведено 3 594 транзакции, 68% покупок было выполнено с помощью цифровых тенге. Итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге будет принято до конца года Президентом. При положительном решении внедрение платформы займет около трех лет.