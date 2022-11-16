В Нацпалате обсудили возможности выдачи сертификатов в электронной форме

Эксперты Международной торговой палаты посетили столицу в рамках проекта Ready4Trade-Central Asia.

Сотрудники НПП «Атамекен» совместно с экспертами Международной торговой палаты обсудили возможность выдачи сертификатов в электронной форме. Эксперты Международной торговой палаты посетили столицу в рамках проекта Ready4Trade-Central Asia. Они провели встречу в Национальной палате предпринимателей.

Проект Ready4Trade-Central Asia направлен на упрощение процедур в международной торговле и стимулирование развития бизнеса в Центральной Азии. Одна из инициатив в рамках предлагаемых реформ по упрощению торговых процедур — внедрение электронного обмена сертификатами происхождения в партнерстве с Международной торговой палатой.

В рамках встречи эксперты Международной торговой палаты и Национальной палаты обменялись опытом по выдаче сертификатов и обсудили возможность перехода на полностью безбумажную выдачу непреференциальных сертификатов о происхождении товара на экспорт.

«Непреференциальные сертификаты происхождения оформляются в основном при экспорте в Китай, страны Европейского союза и т. д. Переход на электронный формат позволит обеспечить безопасную торговую среду и поможет сэкономить время экспортерам. Что касается преференциальных сертификатов происхождения, которые выдаются в рамках международных соглашений, по ним ведутся работы по электронной сертификации», — отметили эксперты Нацпалаты.