Нацбанк запустил приложение «Монеты Казахстана»

В нем собраны работы специалистов НБК и Казахстанского монетного двора более чем за четверть века.

Национальный Банк РК сообщил о запуске мобильного приложения «Монеты Казахстана». Приложение доступно для скачивания в магазинах PlayMarket и AppStore. Электронный каталог циркуляционных, коллекционных и инвестиционных монет разработан в виде интерактивной презентации, в которой собраны работы специалистов НБК и Казахстанского монетного двора более чем за четверть века — за период с 1993 по 2021 годы.

Мобильное приложение содержит тематические разделы с описанием всех выпущенных монет, видеоролики, 3D-изображения монет, а также элементы дополненной реальности (элементы дополненной реальности поддерживаются на IOS не ниже версии 15.6 и Android не ниже 11 версии).

Каталог — это экскурс в историю казахстанской нумизматики, знакомство с архитектурными и культурными памятниками различных эпох и периодов, важными историческими событиями и видными деятелями казахского народа, богатой культурой и традициями.

Также в приложении предусмотрены пользовательские опции с возможностью создания собственной электронной базы (коллекции). При этом реализация коллекционных монет по-прежнему будет осуществляться через интернет-магазин НБК.

«Выпуская коллекционные монеты, Национальный Банк презентует Казахстан, красоту его природы, традиции, богатую историю, демонстрирует высокий уровень производства монет и профессионализм специалистов. Казахстанский монетный двор признан на международном рынке одним из лучших производителей коллекционных монет с передовыми стандартами производства. С 2000 года казахстанские монеты были отмечены 23 наградами в международных номинациях и конкурсах за качество изготовления, дизайн и новаторство технологий», — отметили в Нацбанке.