В Казахстане утвердили правила цифровой трансформации госуправления
Постановление вводится в действие с 11 ноября 2022 года.
Правительство РК постановлением от 9 ноября 2022 года утвердило правила цифровой трансформации государственного управления, передает Zakon.kz.
В функциональную структуру цифровой трансформации государственного управления входят:
— комиссия при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации в республике;
— офис цифрового правительства;
— уполномоченный орган;
— государственные органы.
Комиссия — консультативно-совещательный орган при президенте РК. Ее основные задачи — выработка предложений, мониторинг и реализация вопросов цифровизации и инновационных технологий в республике.
Цели цифровой трансформации:
— построение цифрового государства путем модернизации инфраструктуры и перехода к платформенным решениям на основе архитектуры электронного правительства;
— совершенствование каналов взаимодействия с гражданами и другими госструктурами за счет снижения количества процессов;
— переход к системам алгоритмического регулирования госуправления;
— новое качество и культура принятия решений на основе данных;
— максимальный перевод предоставляемых госуслуг в проактивный формат;
— полная оцифровка исторических данных и исключение бумажных документов;
— реализация принципов полного запрета на запрос данных у физических и юридических лиц, имеющихся в объектах информатизации электронного правительства.
Предусматривается, что реализация правил должна привести к следующим показателям:
— повышение удовлетворенности граждан госуслугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством;
— снижение издержек госуправления, отраслей экономики и социальной сферы;
— повышение прозрачности госуправления;
— снижение коррупционных рисков за счет цифровой трансформации;
— повышение уровня надежности и безопасности объектов информатизации, цифровой суверенитет.