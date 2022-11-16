В Казахстане утвердили правила цифровой трансформации госуправления

Постановление вводится в действие с 11 ноября 2022 года.

Правительство РК постановлением от 9 ноября 2022 года утвердило правила цифровой трансформации государственного управления, передает Zakon.kz.

В функциональную структуру цифровой трансформации государственного управления входят:

— комиссия при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации в республике;

— офис цифрового правительства;

— уполномоченный орган;

— государственные органы.

Комиссия — консультативно-совещательный орган при президенте РК. Ее основные задачи — выработка предложений, мониторинг и реализация вопросов цифровизации и инновационных технологий в республике.

Цели цифровой трансформации:

— построение цифрового государства путем модернизации инфраструктуры и перехода к платформенным решениям на основе архитектуры электронного правительства;

— совершенствование каналов взаимодействия с гражданами и другими госструктурами за счет снижения количества процессов;

— переход к системам алгоритмического регулирования госуправления;

— новое качество и культура принятия решений на основе данных;

— максимальный перевод предоставляемых госуслуг в проактивный формат;

— полная оцифровка исторических данных и исключение бумажных документов;

— реализация принципов полного запрета на запрос данных у физических и юридических лиц, имеющихся в объектах информатизации электронного правительства.

Предусматривается, что реализация правил должна привести к следующим показателям:

— повышение удовлетворенности граждан госуслугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством;

— снижение издержек госуправления, отраслей экономики и социальной сферы;

— повышение прозрачности госуправления;

— снижение коррупционных рисков за счет цифровой трансформации;

— повышение уровня надежности и безопасности объектов информатизации, цифровой суверенитет.