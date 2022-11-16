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В Казахстане утвердили правила цифровой трансформации госуправления

Постановление вводится в действие с 11 ноября 2022 года.

16 ноября 2022 10:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Правительство РК постановлением от 9 ноября 2022 года утвердило правила цифровой трансформации государственного управления, передает Zakon.kz.

В функциональную структуру цифровой трансформации государственного управления входят:

— комиссия при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации в республике;
— офис цифрового правительства;
— уполномоченный орган;
— государственные органы.

Комиссия — консультативно-совещательный орган при президенте РК. Ее основные задачи — выработка предложений, мониторинг и реализация вопросов цифровизации и инновационных технологий в республике.

Цели цифровой трансформации:

— построение цифрового государства путем модернизации инфраструктуры и перехода к платформенным решениям на основе архитектуры электронного правительства;
— совершенствование каналов взаимодействия с гражданами и другими госструктурами за счет снижения количества процессов;
— переход к системам алгоритмического регулирования госуправления;
— новое качество и культура принятия решений на основе данных;
— максимальный перевод предоставляемых госуслуг в проактивный формат;
— полная оцифровка исторических данных и исключение бумажных документов;
— реализация принципов полного запрета на запрос данных у физических и юридических лиц, имеющихся в объектах информатизации электронного правительства.

Предусматривается, что реализация правил должна привести к следующим показателям:

— повышение удовлетворенности граждан госуслугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством;
— снижение издержек госуправления, отраслей экономики и социальной сферы;
— повышение прозрачности госуправления;
— снижение коррупционных рисков за счет цифровой трансформации;
— повышение уровня надежности и безопасности объектов информатизации, цифровой суверенитет.

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