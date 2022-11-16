Интернет-мошенники обманули казахстанцев на 15 млрд тенге

Самым распространенным способом мошенничества является онлайн-торговля.

Заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев рассказал, какие виды мошенничества преобладают в Казахстане. Он заявил, что в стране участились случаи совершения киберпреступлений, в том числе мошенничеств в отношении интернет-пользователей, передает Zakon.kz.

«С начала года зарегистрировано 17,5 тыс. преступлений. В результате действий мошенников гражданам причинен ущерб на сумму 15 млрд тенге», — рассказал Рустем Дюсетаев.

Самым распространенным способом мошенничества, по его словам, является онлайн-торговля. За полгода таким способом совершено почти 6 тыс. мошенничеств. Второе место занимает использование фишинговых ссылок — таким способом совершено 1200 хищений со счетов граждан, в том числе посредством создания или подключения к личному кабинету.

Особую тревогу полицейских вызывают мошенничества через подменные звонки от имени сотрудников банков и правоохранительных органов. Указанным способом с начала года совершено более 3 тыс. преступлений.

«Мошенники активно используют специальные сервисы по подмене абонентского номера. То есть, с помощью установленной программы подлинный абонентский номер меняется на другой. Используя методы социальной инженерии, мошенники сообщают о подозрительных операциях на счете либо попытке оформления кредита. Для обеспечения сохранности денег граждан убеждают перевести их со счета либо депозита на так называемый безопасный страховой счет. В последующем деньги похищаются», — сообщил спикер.

Он напомнил, что мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, предусматривает наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. МРП, или до четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества. При совершении преступной группой либо в особо крупном размере можно лишиться свободы на срок от пяти до 10 лет.