Какие услуги доступны казахстанцам в электронном формате, рассказали в Минтруда

Уровень цифровизации госуслуг в социально-трудовой сфере достиг 95%.

43 из 45 доступных в социально-трудовой сфере услуг казахстанцы могут получить в электронном формате. С начала 2022 года с помощью электронных инструментов было получено 15,6 млн госуслуг (87% от общего количества всех оказанных услуг), передает Liter.kz.

C начала 2022 года на портале электронного правительства было реализовано пять государственных услуг: назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, на случай потери кормильца, на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, присвоение или продление статуса кандаса. Также в проактивный формат в текущем году была переведена государственная услуга «назначение единовременной выплаты на погребение».

Минтруда также ведет работу для получения госуслуг через банки второго уровня. В прошлом году были реализованы две услуги, связанные с рождением ребенка, а в августе и сентябре добавлены еще четыре.

С 2020 года работает Портал социальных услуг, который позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. В 2021 году через него получили более 371 тысячи услуг.

В сентябре 2022-го для реализации проактивного назначения государственных мер поддержки в социальной сфере, а также в сферах здравоохранения, образования начала работать новая информационная система — «Цифровая карта семьи». ЦКС интегрирована с 24 информационными системами государственных органов, через нее можно получить услуги по 10 видам пособий и социальных выплат.

Для оказания услуг в сфере занятости в 2020 году в условиях пандемии был осуществлен переход на онлайн-формат через Электронную биржу труда. С начала 2022 года в онлайн-формате зарегистрировано 354 тысячи лиц, ищущих работу, или 60% от общего количества. Доля трудоустроенных через цифровые центры занятости составила 106 тысяч, или 30%. На данный момент на ЭБТ переведены четыре госуслуги и девять мер поддержки занятости населения.

На базе ЭБТ планируется сформировать единую цифровую экосистему, на которой человек может выбрать профессию и закончить трудоустройство оформлением документов на новом месте работы.

«Кроме основного портала, единой цифровой площадки по трудоустройству Enbek.kz, реализовано еще четыре ключевых элемента, которые составят будущий „супермаркет услуг“ в сфере занятости: площадка онлайн-обучения Skills.Enbek, портал трудовых ресурсов, который позволит минимизировать бумажную волокиту при взаимодействии работника и работодателя HR.Enbek, платформа по автоматизации всех процессов получения госгрантов на реализацию бизнес-идей Business.Enbek, а также унифицированная система поиска „Работа без границ“, имеющая доступ к национальным информсистемам Армении, Беларуси, Кыргызстана и России», — пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.