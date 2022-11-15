Применение ИТ на железной дороге обсудили международные эксперты

В КТЖ прошел семинар «Будущая железнодорожная телекоммуникация в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Мероприятие организовано КТЖ совместно с Международным союзом железных дорог (МСЖД). В нем участвовало более 200 представителей компаний из 23 стран мира.

Семинар прошел под председательством главного инженера АО «НК «КТЖ» Батыра Котырева и генерального директора МСЖД Франсуа Давена. Спикерами семинара стали представители железнодорожных компаний из Австралии, Японии, Китая, Узбекистана, Германии.

Участники семинара обсудили перспективные направления развития телекоммуникаций в железнодорожном транспорте Азиатско-Тихоокеанского региона. Были озвучены технические решения, направленные на повышение уровня безопасности движения поездов и увеличение пропускной способности железнодорожных сетей.

Батыр Котырев отметил, что в 2023 году ҚТЖ планирует реализацию исследовательского проекта «Перспективы внедрения новых стандартов железнодорожной радиосвязи на железных дорогах Азиатско-Тихоокеанского региона». Также будет организована специализированная выставка по телекоммуникационным системам.

Консультант по железнодорожным технологиям Всемирного банка Стивен Р. Дитмайер отметил, что работа по развитию железнодорожных телекоммуникаций важна для региона, при этом фактором, способствующим решению этой задачи, является сотрудничество.

Директор департамента институциональных отношений и координатор Азиатско-Тихоокеанского региона МСЖД Винсент Ву подчеркнул, что семинар предоставил хорошую возможность для обсуждения актуальных вопросов в области цифровизации и развития железных дорог региона.

В рамках мероприятия подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве КТЖ с компанией HYTERA и ТОО «БТ-Сигнал» о создании Центра компетенций по развитию систем связи 5G https://profit.kz/tags/5g/ на базе Института автоматики и информационных технологий. Стороны намерены обмениваться идеями, знаниями и опытом для подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере железнодорожного транспорта.