Центр цифровизации тюркских стран могут создать на базе Astana Hub

Предложение озвучил Токаев на саммите стран ОТГ.

Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на саммите Организации тюркских государств в Самарканде предложил создать Центр цифровизации ОТГ на базе международного технопарка Astana Hub. Президент Казахстана пригласил тюркские страны к активному сотрудничеству в ІТ-сфере, передает Liter.kz.

«В нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане. Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию», — сказал президент.

Токаев отметил, что по итогам международного форума Digital Bridge в Астане, где молодежь из IT-сферы представила свои передовые разработки, был подписан меморандум о взаимодействии IT-хабов тюркских стран.

«В этой связи предлагаю создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub. Эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей», — добавил президент Казахстана.

Для реализации этой инициативы глава государства предложил учредить Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты.