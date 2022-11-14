Нацбанк предупредил о появлении мошеннических сайтов по «Цифровому тенге»

Граждан просят игнорировать подобные интернет-ресурсы, не заполнять никаких форм с персональными и контактными данными.

Национальный банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий Нацбанка предупреждают о появлении мошеннических сайтов, рекламирующих «инвестиции» в проект «Цифровой тенге». Между тем, этот проект не привлекает инвестиций граждан, он направлен на создание новых возможностей для национальной валюты Казахстана в области платежей и денежных переводов, передает Sputnik.

Пока «Цифровой тенге» находится на стадии разработки и тестирования. Окончательное решение по внедрению национальной цифровой валюты планируется принять до конца текущего года.

«Мошенники в целях кражи персональных данных и средств граждан создают поддельные сайты проекта „Цифровой тенге“ и страницы в социальных сетях. Национальный банк просит игнорировать подобные интернет-ресурсы, не заполнять никаких форм с персональными и контактными данными. Если личные данные уже переданы, следует обратиться в правоохранительные органы», — предупреждают в Нацбанке.

Официальным источником информации о проекте «Цифровой тенге» является сайт Payfintech.kz, интернет-ресурс Нацбанка Казахстана Nationalbank.kz. Другие сайты, особенно зарегистрированные не в доменном пространстве.kz, не имеют отношения к проекту. Консультации доступны в контакт-центре Национального банка по номеру 1477.

В Нацбанке отметили, что с ростом популярности темы создания цифровых валют центральных банков, интереса центральных банков и общества к данной теме, а также упоминаемости ее в СМИ, подобная фейк-реклама с определенной периодичностью запускается и для создающихся цифровых валют иностранных центральных банков. Например, мошенническим действиям подвергались проекты цифровой валюты Центрального банка Швеции — e-krona, Народного банка Китая — e-CNY и другие.