Прямой эфир: PROFIT Security Day 2022

Трансляция с конференции по информационной безопасности в Казахстане.

11 ноября проходит конференция PROFIT Security Day 2022, где ведущие эксперты по информационной безопасности обсудят, как обстоят дела с ИБ в Казахстане.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово

09:30 — Доклад: «ИБ без ибэшников». Константин Аушев, партнер и руководитель технологической практики KPMG в Казахстане и Центральной Азии.

09:50 — Доклад: «Подходы АРРФР в обеспечении информбезопасности и снижении киберрисков в финансовых организациях РК». Юрий Мороз, заместитель начальника управления кибербезопасности Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

10:10 — Панельная дискуссия по ключевым вопросам: Основные ИБ-угрозы 2022 года; Так ли страшны новые угрозы?; Как сбалансировать работу ИБ.

10:50 — Аналитическое исследование Trend Micro по киберугрозам за первое полугодие 2022 года. Бахтияр Баймагамбет, региональный менеджер Trend Micro.

11:10 — Доклад: «Реагирование на киберинциденты и этичный хакинг — опыт Trend Micro». Николай Романов, директор Trend Micro по управлению инцидентами и оказанию профессиональных услуг в Азии, Ближнем Востоке и Африке.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Доклад: «Информационная безопасность как основа Цифрового Лидерства». Назим Латыпаев, менеджер по работе с ключевыми заказчиками, Fortinet.

12:40 — Доклад: «Как хакеры проникают в ваши сети: 19 способов». Денис Батранков, руководитель направления сетевой безопасности Positive Technologies.

13:00 — Доклад: «Современные реалии адаптации РАМ-системы под изменяющиеся требования инфраструктур». Алексей Дудников, директор Oberig IT Kazakhstan.

13:40 — Обед, розыгрыш призов.

14:50 — Доклад: «QR-code и восприятие казахстанцев на примере Ashyq». Анна Гусарова, директор Центральноазиатского института стратегических исследований.

15:10 — Доклад: «Выявление киберугроз и реагирование на инциденты информационной безопасности». Максим Степченков, совладелец RuSIEM.

15:30 — Доклад: «Мини-антивирусная лаборатория на каждом вашем компьютере. Как работает SentinelOne EDR». Илья Осадчий, директор по продуктам и решениям Talgar Systems.

15:50 — Доклад: «Принцип „Нулевого Доверия“ при организации цифрового рабочего пространства: как защитить свое цифровое рабочее место с помощью VMware». Дмитрий Гарф, ведущий инженер VMware в Центральной и Восточной Европе по направлению Digital Workspace; Мария Бочарова, инженер по решениям VMware в Центральной Азии.

16:10 — Перерыв.

16:30 — Доклад: «Почему хакеры сидят в сети незамеченными 200 дней? Мы пришли это исправить!». Денис Батранков, руководитель направления сетевой безопасности Positive Technologies.

16:50 — Доклад: «Достаточно ли каски и бронежилета?! Неочевидные угрозы». Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

17:10 — Доклад: «Впервые в Казахстане! Только у нас! Или анализ UEFI-трояна». Олег Биль, руководитель Лаборатории исследования вредоносного кода, РГП «Государственная техническая служба» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

17:30 — Розыгрыш призов, закрытие конференции, ужин.