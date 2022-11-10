Цифровой паспорт доступен в мобильном приложении eGov Mobile

Электронный документ доступен только для граждан Казахстана.

В мобильном приложении eGov Mobile появился новый цифровой документ — «Паспорт гражданина РК». Им можно воспользоваться для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности. На данный момент цифровой документ «Паспорт гражданина РК» разрешается использовать только в пределах Республики Казахстан.

Как отмечают в АО «НИТ», в случае выявления некорректных сведений в цифровом паспорте гражданин может подать обращение в соответствующий государственный орган посредством e-Otinish, нажав на кнопку «сообщить о ошибке».

«Цифровые документы — один из популярных сервисов в приложении eGov Mobile. Сегодня очень удобно пользоваться цифровым документом у себя в смартфоне при отсутствии оригинала документа. Цифровой паспорт реализован по многочисленным запросам пользователей. Новый документ разрешается использовать наравне с цифровым удостоверением личности. К примеру, если вы потеряли удостоверение либо истек срок действия, вы можете использовать цифровой паспорт как альтернативу», — подчеркнул председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы найти новый цифровой документ, необходимо авторизоваться в приложении eGov Mobile, на главной странице в разделе «Цифровые документы» из списка документов кликнуть на «Паспорт гражданина РК».

В настоящее время сервис «Цифровые документы» мобильного приложении eGov mobile содержит 20 документов, которыми активно пользуется более 7 млн граждан. Напомним — c 22 октября в Казахстане введен в действие приказ министра МЦРИАП от 30 сентября 2022 года, в котором утверждены Правила отображения и использования электронных документов в сервисе цифровых документов. Этот приказ приравнивает электронные документы к бумажным. Сервис цифровых документов является частью мобильного приложения электронного правительства, а доступ к нему обеспечивается посредством мобильного приложения и информационных систем пользователей. Сервис предназначен для отображения и использования документов по QR-коду или короткому коду.