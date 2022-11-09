Сколько денег казахстанцы тратят на подписки?

Аналитики проверили стоимость стриминговых сервисов и рассчитали соотношение всех подписок к местной средней зарплате.

Аналитики Picodi сделали обзор стоимости развлекательных сервисов в 60 странах мира и рассчитали соотношение всех подписок к местной средней зарплате. В рейтинг попали два самых популярных в мире стриминговых видеосервиса (Netflix и Prime Video), один музыкальный (Spotify), доступный во всем мире сервис электронных и аудиокниг (Scribd), а также игровая подписка от Майкрософт (Game Pass), которая доступна как на ПК, так и на консолях и предлагает доступ к играм от крупнейших разработчиков.

Среди попавших в рейтинг стран самая высокая цена за пакет из всех пяти подписок — в Швейцарии, ее жителям пришлось бы платить за них 64,21 долларов ежемесячно. Второй по дороговизне страной стали США (60,45 долларов), а сразу за ними — Великобритания (51,29 доллар). Однако при сопоставлении цен со средней «чистой» зарплатой ситуация меняется в пользу этих стран: для среднестатистического швейцарца пакет из пяти подписок равен всего 1,2% от зарплаты, для американца — 1,5%, а для британца — 2,2%.

Самой дешевой стоимости подписок могу порадоваться жители Индии, Аргентины и Турции. Индийцы должны заплатить $23,95 за рассматриваемый набор подписок, аргентинцы — $23,36, а турки — $16,78.

В Казахстане стоимость отдельных подписок из рассматриваемого набора выглядит следующим образом:

— Netflix — 4 636,6 ₸;

— Prime Video — 2 845,3 ₸;

— Spotify — 2 370,3 ₸;

— Scribd — 4 725,3 ₸ (9,99 $);

— Xbox Game Pass — 4 636,6 ₸.

Общая стоимость пакета из 5 подписок равна 19 234 тг. ($40,51) в месяц, что составляет 7,7% от среднестатистической заработной платы в 251 401 тг. после уплаты налогов. Номинальная стоимость подписок в Казахстане по сравнению с другими странами выше среднего (25-е место из 60), а доля затрат на них относительно низкая (12-е место).

При сопоставлении стоимости подписок со средней зарплатой наиболее выгодное соотношение цен — в ОАЭ (0,9%), Австралии (1%) и Швейцарии (1,2%). А с наименее выгодным соотношением цен сталкиваются нигерийцы, для которых вышеуказанный пакет подписок составляет 22,2% от средней ежемесячной оплаты труда. За ними следуют пакистанцы (19,5%) и индонезийцы (16,2%).

Стоит отметить, что по данным Juniper Research число подписок OTT TV & Video Streaming в 2025 году достигнет 1,9 млрд (рост на 65% по сравнению с концом 2020 года), а рекламные расходы на услуги гибридной подписки составят 1,4 млрд долларов. Аналитики также отмечают, что более 70% сеансов потокового видео в ближайшие пять лет будут происходить на смартфонах благодаря появлению социальных видео на таких платформах, как TikTok. Еще одно исследование, на этот раз представленное TradingPlatforms.com, говорит о том, что сегмент потокового видео к 2024 году принесет доход более 100 миллиардов долларов.