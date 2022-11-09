Казахстан готов стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии

Алихан Смаилов выступил на Глобальной конференции по изменению климата (COP27).

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27), проходящем в Египте. В работе климатического саммита приняли участие представители более 120 стран. Главы государств и правительств представили «национальные обращениям», в которых обозначили видение своих стран по наиболее актуальным проблемам изменения климата.

В своей речи Алихан Смаилов отметил твердую и неизменную приверженность Казахстана целям и задачам Парижского соглашения по климату.

«Наша страна поставила перед собой амбициозную цель — достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках этого мы планируем до конца года принять Стратегию низкоуглеродного развития. Это станет историческим моментом: впервые страна в Центральной Азии принимает такой амбициозный документ», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, сегодня в Казахстане доля «зеленой» энергии в общей выработке составляет порядка 3%. При этом планируется нарастить ее производство до 15% — на 7 дополнительных ГВт к 2030 году. Выбросы углерода к этому году также планируется снизить минимум на 15%.

«У Казахстана есть потенциал стать одним из мировых центров „зеленой“ энергетики. Поэтому мы готовы выступать в качестве регионального центра развития возобновляемых источников энергии и в целом стимулировать переход Центральной Азии к „зеленым“ технологиям», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что в этой связи наша страна уделит особое внимание увеличению производства и экспорта «зеленого» водорода.

«Отдельно хочу отметить важность технологической модернизации, в частности — необходимость внедрения обмена знаниями и передачи „чистых“ технологий, в том числе в рамках Парижского соглашения», — сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, правительство РК принимает меры по стимулированию «зеленых» инвестиций и готово предложить Международный финансовый центр «Астана» в качестве уникального регионального инвестиционного центра «зеленых» финансов.

«Мы также прилагаем значительные усилия в рамках нового Экологического кодекса и реализуем амбициозную задачу по посадке 2 миллиардов деревьев до 2025 года», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение премьер-министр отметил беспрецедентный масштаб вызовов, с которыми сегодня сталкивается мировое сообщество.

«В связи с этим нам нужны смелые решения и справедливые модели развития, которые были бы устойчивыми и равноправными. Казахстан готов сотрудничать со всеми международными партнерами по широкому спектру вопросов климатической повестки», — заключил Алихан Смаилов.