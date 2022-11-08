В Astana Hub создан GameDev Center

Он поможет в развитии игровых IT-стартапов и обучении начинающих специалистов.

GameDev Center, созданный в Международном технопарке IT-стартапов Astana Hub, будет способствовать развитию индустрии мобильных и компьютерных игр в Казахстане. Здесь будут бесплатно обучать основам 3D моделирования, анимации, развивать gamedev-стартапы, а казахстанское gamedev-сообщество сможет решить для себя вопрос нехватки квалифицированных кадров.

«Мировой рынок GameDev оценивается в 175 млрд долларов. В мире существует порядка 30 компаний в сфере разработки игр с оценкой свыше 1 млрд долларов, в том числе с основателями из стран нашего региона. Например, такие компании как Wargaming, Playrix, Nexters и др. В Казахстане также наблюдается большой спрос в этом направлении, однако эта сфера развивается низкими темпами. У нас есть немало талантливых художников и программистов. Задача центра, созданного в Astana Hub, объединить их на одной площадке для нетворкинга, оказать менторскую и техническую поддержку от опытных GameDev компаний, усилить их компетенции и придать импульс появлению новых специалистов и стартапов в индустрии мобильных и компьютерных игр», — отметил управляющий директор по экспорту и развитию Astana Hub Абай Абсамет.

Деятельность GameDev-центра будет основана на трех основных направлениях. Первое — GameDev Edu, образовательное направление центра в формате открытых лекций. Обучение будет проходить в гибридном формате — оффлайн и онлайн. Учащиеся смогут присутствовать на мастер-классах опытных менторов в сфере GameDev. Основными направлениями программы будут art, game design, engine, а также основы менеджмента в индустрии:

— art — креативное направление, где ученики смогут развивать свои навыки цифрового визуального искусства;

— game design — для тех, кто интересуется нарративным дизайном и связан с написанием сценариев для анимации, кино или игр, или просто для тех, кто любит игры и ценит в них сюжеты, атмосферу и персонажей;

— engine — обучение навыкам программирования в GameDev индустрии;

— management — бизнес-направление, где будут обсуждаться такие темы как проектный менеджмент, маркетинг, продажи, и другие инструменты для развития бизнеса.

В качестве второго направления центра выделяется консультационная поддержка для GameDev проектов от экспертов рынка. Стартапы могут обратиться к экспертам для получения консультаций как по развитию бизнеса и управлению проектами, так и по техническим вопросам.

Третье направление центра фокусируется на разработке игрового контента, а также на развитии технических навыков. GameDev Center оснащен всем необходимым оборудованием: высокотехнологичными графическими планшетами, мощными компьютерами для обработки визуальных данных, очками виртуальной реальности и другой техникой для разработки проектов. В рамках лаборатории у посетителей будет возможность получить техническую консультацию по работе в Unity, Unreal, 3D или VR разработке, практиковаться на оборудовании или получить возможность стажировки в центре.