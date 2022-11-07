«Казахтелеком» выплатит дивиденды на сумму более 39 млрд тенге

Решение принято на внеочередном общем собрании акционеров.

Дивиденды будут выплачены из нераспределенной прибыли 2021 года и составят 3 590,39 тенге на одну простую акцию.

Напомним, в конце мая на годовом общем собрании акционеров телеком-оператора фонд «Самрук-Казына» как основной акционер «Казахтелекома» предложил отсрочить рассмотрение вопроса о выплате дивидендов за 2021 год и вернуться к нему во второй половине текущего года. Тогда основными предпосылками такого решения стали нестабильная экономическая ситуация в мире, валютные риски и необходимость значительных инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов как материнской компании, так и ее дочерних структур.

«В текущем году одними из самых капиталоемких проектов компании стали дедупликация сети и развитие технологии FWA — фиксированной беспроводной связи. В рамках первого проекта по состоянию на октябрь мы переключили от устаревших медных линий связи на волоконно-оптические уже порядка 63 тысяч абонентов, а до конца года планируем перевести на оптику еще свыше 30 тысяч наших клиентов. В целом же компания намерена в течение нескольких лет вообще уйти от использования ADSL и перевести 100% своих клиентов на современные оптико-волоконные технологии. На сегодня протяженность наших медных сетей по республике составляет свыше 53 тысяч километров, и зачастую медный кабель „соседствует“ с уже проложенной оптикой. Что касается FWA, то сети по этой технологии мы сейчас активно развиваем в трех мегаполисах. Инсталляция всех запланированных базовых станций позволит покрыть сетями FWA около 82 тыс. частных домов в Астане, Алматы и Шымкенте, а в перспективе строительство таких сетей мы планируем начать еще в 15 областных центрах страны», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Согласно консолидированной отчетности, опубликованной телеком-оператором по итогам первого полугодия, общая выручка группы компаний «Казахтелеком» выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (283 млрд тенге) и превысила 301 млрд тенге. При этом увеличение затрат, направленных на улучшение материального положения сотрудников, а также на поддержку абонентов в первом квартале текущего года привели к снижению чистой прибыли группы компаний до 50,5 млрд тенге. При этом размер EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) снизился всего на 1%, составив 139 млрд тенге.

«Важно отметить, что общая сумма, направляемая компанией на выплату дивидендов за 2021 год — более 39,5 млрд тенге практически в 2 раза превышает размер выплат за 2020 год. Это говорит об улучшении показателей долговой нагрузки и текущей ликвидности, а также финансовой устойчивости компании в целом. Кроме того, на решение об увеличении размера дивидендных выплат повлияла продажа в прошлом году 24% доли акций мобильного оператора Кселл, что отразилось на сумме располагаемых компанией финансовых ресурсах. Таким образом, в течение месяца на выплату дивидендов мы направим 43,53% консолидированного чистого дохода за 2021 год, выплаты на каждую акцию составят 3590,39 тенге», — сообщила главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Людмила Атамуратова.