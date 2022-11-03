Связью обеспечат села с населением менее 250 человек

В этом году в пилотный проект войдут 10 сел.

Самые отдаленные села с населением менее 250 человек обеспечат связью в рамках пилотного проекта. Об этом сообщила депутат мажилиса РК от фракции партии Amanat Екатерина Смышляева, передает Liter.kz.

«Силами нашей спутниковой группировки KazSat Минцифрой планируются пилотные проекты по обеспечению связью самых отдаленных сельских населенных пунктов с населением меньше 250 человек. В этом году в проект должно зайти 10 сел. Одно село в Алматинской области такую связь уже получает (330 км от областного центра). Если все получится, то на следующий год количество СНП может быть доведено до 250», — сообщила Смышляева.

Депутат рассказала о плюсах пилотных проектов:

— Такой подход вовлекает в процесс обеспечения инфраструктурой связи отечественные предприятия космической отрасли (экономика, кадры, наука, развитие).

— 100% отечественного содержания, полный контроль и управление спутниками из национальных центров обеспечивает безопасность.

— Стоимость таких проектов точно ниже, чем услуги низкоорбитальных спутников (примерно в два раза), независимость от чьей-то ценовой политики.

— На смену спутнику KazSat 3 придет новый аппарат, чьи характеристики позволят сделать интернет и телевизионное вещание доступней и качественней, а главное — распределять ресурс между операторами, исходя из объема трафика.