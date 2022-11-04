В Казахстане снизят межбанковскую комиссию по карточным платежам

Нацбанк и международные платежные системы подписали соответствующее соглашение.

Национальный Банк и международные системы платежных карт Visa, Mastercard и UnionPay подписали соглашение по вопросам принятия совместных мер по снижению предельных размеров ставок межбанковских внутринациональных комиссий по безналичным платежам с использованием платежных карт (ставки интерчейндж).

Под интерчейнджем понимается часть эквайринговой комиссии, уплачиваемая при приеме безналичных платежей банками-эквайерами, обслуживающими торгово-сервисные предприятия, банку-эмитенту платежной карты. В соответствии с условиями соглашения, функционирующие в Казахстане международные системы платежных карт берут на себя обязательство по снижению ставок интерчейнджа практически в два раза.

При снижении предельных ставок будет применяться поэтапный подход. Первый этап начнется 1 января 2024 года, второй — 1 января 2025 года:

— в массовом сегменте (Classic, Gold и др.) на первом этапе предельные ставки снизятся с текущих ставок (1,8-2%) до 1,5%, на втором этапе — до 1%;

— в премиальном сегменте (Platinum, World и др.) на первом этапе предусматривается снижение с текущих ставок (порядка 2,4%) до 1,8%, на втором — до 1,2%;

— в суперпремиальном сегменте (Infinite, World Elite, Diamond и др.) на первом этапе ставки снизятся с текущих (порядка 2,45%) до 2,%, на втором этапе — до 1,4%.

Отмечается, что снижение межбанковских комиссий окажет положительное влияние на дальнейшее развитие платежной индустрии и приведет к сокращению издержек субъектов бизнеса на уплату банковских комиссий. Это улучшит условия для дальнейшего развития безналичных платежей и положительно отразится на уменьшении объемов теневой экономики.