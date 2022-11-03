133 тысячи казахстанцев прошли онлайн-курсы на платформе минтруда

На платформе действует 162 курса по различным направлениям.

С запуском онлайн-платформы для профобучения Skills.enbek 133 тысячи казахстанцев окончили курсы. С июля прошлого года на платформе зарегистрировалось 167 600 человек, 154 100 — в 2022 году. По данным минтруда, 24 900 безработных получили сертификаты о прохождении курсов. Из них 7 600 — молодые специалисты из Актюбинской, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской областей и южной столицы, передает Sputnik.

На платформе действует 162 курса по различным направлениям, по 107 можно пройти обучение бесплатно. Продолжительность составляет от 1 до 72 часов. Наиболее востребованные: «Сүтті ірі қара өсіру», «Управление персоналом», «Выращивание клубники от А до Я», «Кассир» и «Ұннан жасалған кондитер өнімдері, жіктелуі және дайындалу технологиясы».

Обучающийся сам выбирает подходящий темп и язык, принцип подачи материала, также может отслеживать свой прогресс. По окончании курса он должен сдать тестирование с пороговым уровнем не менее 70%. При успешном завершении онлайн-курса выдается сертификат об освоении навыка. Сертификат автоматически указывается в резюме, которое создается при регистрации на электронной бирже труда. При поиске кадров потенциальный работодатель будет видеть эти сертификаты.