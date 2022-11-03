Новинка оснащена тройной камерой на базе искусственного интеллекта и запатентованного решения для обработки изображений HONOR Image Engine.

Компания HONOR объявляет о запуске смартфона HONOR 70 в Казахстане — нового флагмана, презентация которого состоялась на выставке IFA 2022. Смартфон HONOR 70 получил профессиональную камеру 54 Мп со сверхчувствительным сенсором IMX800 и новыми возможностями съемки видео, сверхчеткий OLED-экран 6,67 дюйма с частотой обновления экрана до 120 Гц и технологию быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт.

Профессиональный уровень съемки со сверхчувствительным сенсором IMX800

Смартфон оснащен тройной камерой на базе искусственного интеллекта и запатентованного HONOR решения для обработки изображений HONOR Image Engine, обеспечивающего яркие фотографии и кадры высокой четкости профессионального уровня.

Двойная основная камера 54 Мп представлена сенсором IMX800 размером 1/1,49 и диафрагмой f/1.9, благодаря которому объектив захватывает больше света и придает снимкам четкость и яркость. Сверхширокоугольный объектив 50 Мп с возможностью макросъемки (f/2.2) позволяет снимать объекты широким и крупным планами, гарантируя при этом исключительное качество изображения. Фронтальная камера 32 Мп снимает селфи с точной экспозицией, высокой детализацией, яркими цветами и фокусировкой.

Режим смарт-видеофокус

Новое решение HONOR 70 — режим смарт-видеофокус — позволяет выводить на экран два видео одновременно: общий план и видео с выбранным объектом съемки. Теперь у пользователей есть возможность снимать видеоблоги нового формата: выделять конкретного человека в групповом видео с помощью интеллектуального следящего автофокуса. Благодаря алгоритму искусственного интеллекта, который легко вычисляет и отслеживает позицию выбранного объекта в режиме реального времени, смартфон создает и видео с общими планом и группой людей, и видео, где выбранный человек всегда в центре кадра. Режим идеально подходит для создателей контента, которым необходимо показать фрагмент из жизни выбранного героя. С помощью переключения фокуса можно выделить другой объект в кадре и насладиться съемкой видео в разных форматах.

Премиальный дизайн и сверхчеткий OLED-экран с частотой обновления 120 Гц

Премиальный дизайн устройства вдохновлен искусным мастерством изысканных ювелирных изделий с поразительной интерпретацией света, что делает его модным дополнением к любому образу. Смартфон представлен в трех цветах: «мерцающий кристалл», «изумрудно-зеленый» и «полночный черный».

Корпус девайса с симметричным экраном и загнутыми по бокам краями имеет толщину 7,91 мм. Вес смартфона составляет всего 178 гр.

Экран поддерживает 1,07 млрд отображаемых цветов со 100% цветовым охватом DCI-P3, HDR10+ и работает с ШИМ с частотой 1920 Гц, что обеспечивает детализацию картинки и настройки яркости экрана. Частота обновления до 120 Гц и частота дискретизации 300 Гц гарантируют плавное воспроизведение картинки во время игрового процесса и просмотра контента.

Мощная батарея и быстрая зарядка

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4800 мА/ч — идеальный вариант для пользователей, которые хотят оставаться на связи в течение дня и быть в курсе всех событий. С помощью проводного зарядного устройства с технологией быстрой зарядки HONOR SuperCharge 66 Вт пользователи смогут всего за 20 минут зарядить HONOR 70 c 3% до 60%.

Высокая производительность — улучшенные технические характеристики

HONOR 70 работает на базе 6-нм процессора Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G, который демонстрирует превосходную производительность и многозадачность. Технологии GPU Turbo X и OS Turbo X позволяют достичь плавной графики и максимальной скорости во время игрового процесса.

HONOR 70 — первый смартфон в линейке компании с интерфейсом Magic UI 6.1 на базе Android 12. Устройство оптимизировано для работы пользователей в разных режимах и предназначено для стабильного и комфортного использования с поддержкой быстрых настроек.

Цена и доступность

HONOR 70 поступает в продажу с 3 ноября 2022 в торговой сети электроники «Мечта» в трех цветах: «полночный черный», «мерцающий кристалл» и «изумрудно-зеленый». В период с 3 ноября по 31 декабря 2022 года при покупке устройств доступен подарок HONOR CHOICE Earbuds X3. Также для покупателей HONOR 70 доступна рассрочка 0:0:24 от Kaspi Bank в период с 4 по 6 ноября и 10% кэшбека в сети «Мечта» в период с 3 по 21 ноября.

Рекомендуемая розничная цена HONOR 70 составляет 279 990 тенге за версию 8+128 Гб и 299 990 тенге за максимальную версию 8+256 Гб.