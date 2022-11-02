Какого оператора связи выбирают казахстанцы при переносе номера?

В текущем году услугой переноса номера воспользовались более 160 тысяч раз.

С распространением мобильной телефонии все более актуальной становилась задача дать абоненту возможность сохранить телефонный номер даже после перехода к другому оператору. Сегодня такая возможность есть и в Казахстане. Услуга MNP (Mobile Number Portability) была запущена в Казахстане в 2016 году, и с тех пор она не теряет популярности. Количество заявок по этой услуге с 2016-го по 2021 год варьируется в пределах 129–148 тыс.

Как отмечает Finprom.kz, абсолютным рекордсменом стал 2022 год. Так, с начала текущего года до 21 октября услугой переноса номера воспользовались 160,2 тыс. раз. При этом сразу 85,4 тыс. абонентов перешли к одному оператору мобильной связи — Beeline. За полный 2021 год Beeline также стал лидером — доля портаций составила 53%.

К началу июля 2022 года лидером по абонентской базе оставался тот же Beeline: 10,3 млн абонентов. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество абонентов значительно выросло — плюс 6,6% за год. Сегодня оператор формирует почти 42% рынка. Тем временем количество абонентов сотового оператора Kcell составило 8 млн, или 32,6% от общего количества по стране. В свою, очередь, количество абонентов Теле2/Altel, по оценке аналитиков, составило 6,2 млн.

В целом к октябрю 2022 года в стране числилось 25,3 млн абонентов сотовой связи — на 4,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом отмечается, что рост в секторе обозначился после предыдущего трехлетнего спада. Так, в аналогичном периоде прошлого года показатель сократился на 1,1%, в 2020-м — на 5,3%, в 2019-м — на 2,6%.

Сегодня сектор сотовой связи является драйвером развития цифровых услуг посредством увеличения проникновения и доступности интернета. Возможность смены оператора при сохранении номера делает этот рынок более конкурентным и открытым.