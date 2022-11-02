Smart-университеты и хороший интернет в школах будут в Казахстане

Для координации стратегии цифровой трансформации высшего образования продолжится работа по внедрению должности цифрового офицера.

Казахстанские вузы планируют перевести на модель Smart-университетов. Об этом на заседании правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. По его словам, сейчас введена новая форма обучения — онлайн-обучение. В целях повышения качества управления и оказания образовательных услуг будет разработан «Эталонный стандарт цифрового университета», передает Sputnik.

«Вузы перейдут к модели Smart-университетов. Это предусматривает формирование цифрового профиля студента, то есть student life track, развитие цифровых сервисов EdTech, оптимизацию процессов в соответствии с передовыми трендами цифровизации. Уже расширен спектр курсов Coursera, EdX», — сообщил Саясат Нурбек.

Также, по его словам, для координации стратегии цифровой трансформации высшего образования продолжится работа по внедрению должности цифрового офицера (CDО) в каждом вузе.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил реализовать комплексный подход к решению проблемы с доступом к интернету в школах. Он заявил, что сейчас к большинству школ подведен интернет, однако из-за отсутствия локальной или сети Wi-Fi ученики не могут подключиться к сети.

«Министерством предлагается реализовать комплексный подход к решению данного вопроса путем организации локальной сети и точек Wi-Fi в школах. Беспроводная точка доступа должна обеспечить одновременную работу 200 устройств и покрытие Wi-Fi всех классов, лабораторий, административного блока и школьного двора», — сообщил министр.

Совместно два ведомства в срок до конца 2023 года утвердят типовые требования, регламент работы и топологии локальных и Wi-Fi сетей для школ.