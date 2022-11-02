Министр Мусин ответил на жалобы казахстанцев на плохой интернет

Он отметил, что Казахстану нужно повышать уровень информационной безопасности и призвал казахстанцев набраться терпения.

Хакерские атаки на государственные сайты и некоторые СМИ привели к сбоям работы интернета по всей стране. Такую версию возникновения проблем с доступом к интернету среди казахстанцев озвучил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Sputnik.

В кулуарах правительства он заявил, что последнюю на данный момент атаку зафиксировали 29 сентября. Для того, чтобы усовершенствовать защищенность цифровой инфраструктуры, специалисты министерства начали «определенные работы».

«При этих работах могут возникать какие-то проблемы. Но главная задача государственной технической службы заключается в том, чтобы обеспечить защиту всех ресурсов Казахстана. Это делается не только для защиты государственной инфраструктуры, но и для всей инфраструктуры. Даже на определенные сайты СМИ были атаки, об этом знают все», — сказал Мусин.

Он отметил, что Казахстану нужно повышать уровень информационной безопасности и призвал казахстанцев набраться терпения.

Напомним, в сети увеличилось количество жалоб от казахстанцев на сбои с интернетом практически у всех сотовых операторов.