Как планируют решать проблему тяжелых школьных рюкзаков, рассказал Мусин

Планируется, что уже в следующем году основной частью планшетов будут снабжены первоклассники.

28 сентября на очередном заседании Высшего совета по реформам президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить оцифровку учебников, так как, по его словам, тяжелые рюкзаки негативно сказываются на здоровье детей. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал в кулуарах после заседания правительства о планах по решению этой проблемы, передает Kazpravda.kz.

Так, по словам Мусина, Минцифры намерено решать проблему тяжелых рюкзаков с помощью планшетов. Министр подтвердил, что это очевидно, и нужно двигаться в этом направлении.

«Решение будет согласовано с Минпросвещением и Минздравом — они будут работать над тем, чтобы выработать стандарты. Мы не совсем исключаем учебники, это уже компетенция Минпросвещения — в школах будут шкафчики для хранения учебников, то есть, на уроках дети будут учиться по учебникам, все 5 часов сидеть в планшете ребенок не будет», — сказал министр.

Планируется, что уже в следующем году основной частью планшетов будут снабжены первоклассники.

«"Мы сейчас определяемся, это будут только городские, или только сельские первоклассники. Основная часть — около 200 тысяч — точно будет обеспечена в сентябре к следующему учебному году. Сейчас наше министерство ведет расчеты», — отметил Мусин.

Сколько для этого понадобится средств, глава ведомства пока не сообщил.

«Сейчас не могу сказать, потому что разные модели планшетов. Мы рассматриваем именно сервисную модель», — заключил Мусин.