К 2025 году 53% покупок в интернете будет совершаться с помощью цифровых кошельков

Мобильные/цифровые кошельки стали основой онлайн-платежей за короткий период времени.

К 2025 году на мобильные/цифровые кошельки будет приходиться 53% всего объема транзакций электронной коммерции. За короткий период они стали предпочтительным способом оплаты. Другие традиционные платежные средства, такие как кредитные или дебетовые карты, значительно утратили свои позиции в битве цифровых платежей, передает SafeBettingSites.

Согласно данным, представленным на Statista, 49% глобального объема транзакций электронной коммерции приходится на цифровые/мобильные кошельки. Ожидается, что рост популярности кошельков продолжится.

Кредитные карты стали вторым предпочтительным способом оплаты с долей рынка всего 21%, дебетовые карты — третьи (13%). На долю кредитных и дебетовых карт приходится совокупная доля рынка в 34%, что все еще значительно меньше доли цифровых/мобильных кошельков. Ожидается, что к 2025 году доля кредитных карт упадет до 19%, тогда как доля дебетовых карт останется прежней.

Прямые банковские переводы составили 7% от объема транзакций в прошлом году. К 2025 году доля банковских переводов должна снизиться до 6%.

Способ оплаты «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) стал самым слабо распространенным — в 2021 году через BNPL было совершено 3% платежей в электронной коммерции. Ожидается, что в 2025 году доля BNPL увеличится до 5%.

Оплата наложенным платежом была важным методом оплаты на зарождающихся этапах индустрии электронной коммерции. Однако в 2021 году на долю наложенного платежа приходилось всего 3%. К 2025 году только 1% платежей в электронной торговле будет осуществляться наложенным платежом.

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона стал движущей силой популярности мобильных/цифровых кошельков. В 2021 году на мобильные/цифровые кошельки приходилось 69% объема транзакций электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Североамериканский рынок стал вторым по популярности с долей в 29%. Тем не менее, кредитные карты по-прежнему оставались предпочтительным способом цифровых платежей с долей рынка 31%. Доля мобильных/цифровых кошельков на европейском рынке оказалась немного ниже — 27%. Тем не менее, кошельки были самым популярным способом онлайн-платежей в Европе. Наименее распространены мобильные/цифровые кошельки на онлайн-рынках Латинской Америки и Ближнего Востока, а также Африки с долей рынка 19% и 17% соответственно.