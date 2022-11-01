Платежи B2B превысят 111 триллионов долларов в 2027 году

Компании ускоряют автоматизацию платежей для снижения затрат.

Глобальная стоимость транзакций на рынке платежей B2B превысит 111 триллионов долларов в 2027 году, по сравнению с чуть более чем 88 триллионами долларов в 2022 году. Прогнозируется, что этот рост на 26% будет обусловлен ростом цен, вызванным безудержной инфляцией, а также сильным экономическим ростом на развивающихся рынках. Такие данные содержатся в новом исследовании Juniper Research. В отчете определено, что возросшая автоматизация кредиторской и дебиторской задолженности имеет решающее значение для повышения эффективности обработки платежей, что создает значительные возможности для поставщиков платежей B2B.

Платеж B2B — это любой платеж, осуществляемый между предприятиями за товары или услуги, независимо от того, является ли он внутренним или международным, с использованием различных способов оплаты. Автоматизация имеет решающее значение для снижения массовой неэффективности.

Исследование прогнозирует, что, поскольку средний бизнес по всему миру в 2027 году будет совершать более 1400 внутренних платежей в год, повышение эффективности платежных процессов будет иметь решающее значение. Аналитики уверены, что мгновенные платежи и дополнительные данные о денежных переводах, предоставляемые стандартом ISO 20022, открывают больше возможностей для беспрепятственной организации и сверки платежей за счет автоматизации.

Соавтор исследования Ник Мейнард пояснил: «Используя новые технологии в процессах расчетов с кредиторской и дебиторской задолженностью, предприятия могут добиться значительной экономии средств, что имеет решающее значение во времена экономической неопределенности».

При этом отмечается, что новые способы оплаты многообещающие, но нуждаются в доработке. Например, CBDC (цифровые валюты центрального банка) имеют большие перспективы в решении проблем в секторе платежей B2B. Будучи чисто цифровыми, платежи CBDC смогут быть полностью автоматизированы, и их будет легко отследить, где бы ни находился платеж. Однако CBDC должны быть разработаны с учетом вариантов использования платежей B2B, учитывая, что платежи B2B, как правило, более сложны, чем процессы платежей потребителей. Аналитики рекомендуют поставщикам платежей B2B участвовать в пробных и пилотных проектах, чтобы обеспечить апробирование таких сложных вариантов использования с первого дня.