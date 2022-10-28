Кабель по дну Каспия начнут прокладывать между Казахстаном и Азербайджаном

С азербайджанской стороны партнером проекта выступает AzerTelecom.

В 2023 году начнется строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия по маршруту Казахстан – Азербайджан. Проект презентовал Казахтелеком на площадке ICT Week Uzbekistan – 2022 в Самарканде. Проект позволит обеспечить странам региона альтернативный доступ в интернет, а также расширить транзит трафика между Европой и Азией, передает Liter.kz.

«Уже начаты работы по разработке высокоуровневого дизайна (HLD), затем последуют соответствующие исследования, позже – проектирование и непосредственное строительство «оптики» по дну Каспия. Все страны ЦА заинтересованы в скорейшей реализации проекта, так как наличие альтернативных маршрутов играет большую роль в предоставлении гарантированного доступа к интернету жителям наших стран», – отметил Багдат Мусин, глава МЦРИАП.

Основной маршрут подводной линии протяженностью более 340 км будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазань. Резервный канал протяженностью около 330 километров будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна.