Реестр краденых смартфонов заведут в Алматы

Онлайн-список должен сократить скупку ворованной электроники.

Прокуратура Алматы совместно с палатой предпринимателей вынесла инициативу о формировании в городе реестра краденых мобильных телефонов. Общая база должна быть доступна в первую очередь предпринимателям, которые занимаются перепродажей бывшей в употреблении техники. При скупке мобильников они сверяют IMEI-код, но этого может оказаться недостаточно, передает Liter.kz.

Часто случаются ситуации, когда телефоны у скупщиков конфискуют. Полицейским для этого достаточно предъявить заявление бывшего владельца о краже. При этом продавец остается и без денег, и без товара. Исправить ситуацию призвана новая инициатива.

«Мы хотим инициировать создание онлайн-платформы. Возможно, удастся разработать решение на базе действующих платформ eGov и других. Цель сервиса — чтобы у предпринимателей была возможность в онлайн-режиме видеть сведения о телефонах, которые имеют криминальное прошлое», — сказал заместитель прокурора Алмалинского района Акан Искаков.

С начала 2022 года в Алматы зарегистрировано более 14 тысяч краж. Свыше двух тысяч из них — это хищение мобильных телефонов.