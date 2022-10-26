Все 48 госуслуг минюста РК переведены в электронный формат

Министр юстиции РК Канат Мусин провел встречу с населением и общественностью на базе областной филармонии.

В своей речи Канат Мусин обозначил важность пакета реформ, озвученных Президентом страны в рамках послания народу Казахстана. Он также отметил, что все 48 государственных услуг министерства переведены в электронный формат.

Населению предоставлена возможность получения госуслуг посредством смартфонов. В приложении eGov mobile уже доступно 37 услуг. Госуслуга по апостилированию официальных документов полностью автоматизирована.

По словам министра, внесены изменения в Кодекс «О браке (супружестве) и семье».

«Переданы функции регистрации актов гражданского состояния в Госкорпорацию с 01.07.2023 г. Сокращены сроки выдачи электронных свидетельств при регистрации акта гражданского состояния, а также регистрации брака до 15 календарных дней вместо 1 месяца. По регистрации недвижимости с 2021 года отменена административная ответственность за нарушение срока госрегистрации прав на недвижимое имущество. Произведен запуск выдачи электронного технического паспорта и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений. По Костанайской области выдано 1582 электронных паспортов», — заявил министр юстиции РК.

С 1 июля 2021 года введена экстерриториальность при оформлении сделок с недвижимостью. К примеру, теперь можно будет оформить сделку с недвижимостью через нотариуса, находящегося в другом городе.

На eGov реализована услуга по выдаче копий документов регистрационного дела и выдаче дубликата правоустанавливающего документа на недвижимость и регистрации залога движимого имущества.

С февраля 2022 года реализована цифровая платформа Отбасы банка по приему заявок на субсидирование арендного жилья и оптимизирован процесс электронной регистрации договора аренды.

По словам Каната Мусина, прорабатывается возможность получения услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество через платформы банков второго уровня. В ближайшее время планируется запуск пилотного проекта по госрегистрации/перерегистрации, внесению изменений и дополнений в учредительные документы юридических лиц на платформах банков второго уровня (Альфа банка и Форте Банка).

С апреля 2021 года стартовал второй этап пилотного проекта, согласно которому все регионы перешли на автоматизированный процесс назначения адвокатов органами досудебного расследования, а также расчета и оплаты Гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) через ИС «Е-заңкөмегі».

Также посредством мобильных приложений Kaspi банка и Казпочты должникам предоставлена возможность оплачивать задолженность онлайн. При полном погашении задолженности система АИС ОИП автоматически отменит аресты на счета и запрет на выезд.