Собственное мобильное приложение запустило CTS

Пользователи могут отслеживать маршруты в режиме реального времени.

ТОО «City Transportation Systems» запустило собственное новое мобильное приложение «CTS» для пассажиров общественного транспорта, арендаторов паркингов и пользователей велошеринга. Приложение объединило в себе сервисы «Transcard», «CTS Parking» и сайта Velobike.kz, сообщает акимат Астаны.

С помощью нового мобильного приложения «CTS» пользователи могут отслеживать маршруты в режиме реального времени, в качестве альтернативы «Astrabus», «2GIS» и «Яндекс. Карты». Также имеется возможность удобной оплаты проезда по QR-коду со списанием средств с банковской карты. Достаточно только привязать карту к приложению.

«Главная задача нашей компании — сделать максимально удобными услуги для жителей и гостей столицы. До настоящего времени у нас было три отдельных сервиса: приложение „Transcard“, „CTS Parking“ и сайт Velobike.kz. Это было не очень удобно. Мы решили от этого отойти и для удобства создали единое окно наших услуг — мобильное приложение „CTS“. Пользователям нового приложения доступны услуги регистрации и пополнения транспортной карты, переноса баланса, просмотра истории поездок. Также можно просмотреть местонахождение и адреса касс и пунктов пополнения транспортной карты. Помимо этого, в новом приложении пользователи могут зарегистрироваться и получить доступ в личный кабинет велопроката „Astana bike“. Там же можно приобрести абонемент, пополнить баланс, просмотреть расположение велостанций, доступное количество велосипедов и свободных замков», — рассказал председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Гани Тажиев.

Для арендаторов паркингов компании City Transportation Systems имеются услуги онлайн-аренды парковочных мест, с просмотром их местонахождения и количества доступных парковок.

Мобильное приложение «CTS» доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play и App Store.