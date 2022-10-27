Печатным СМИ надо подумать о переходе в интернет – министр информации

Новости и визуальный контент в интернете стали основным каналом получения информации.

Глава Министерства информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на Astana media week заявил, что 60% пользователей от 16 до 64 лет использовали интернет для быстрого доступа к информации. Он отметил, что быстрое развитие интернета и новых технологий ускорило распространение информационного потока, передает Каzpravda.kz.

«Появилась концепция гражданской журналистики — журналистика смартфонов. Согласно данным, представленным VR-Social, в январе 2022 года 5,5 миллиарда человек в мире используют мобильные телефоны. Количество интернет-пользователей составляет около 5 миллиардов. За прошлый год число пользователей интернета увеличилось примерно на 200 миллионов. Более половины населения мира подключается к сети через мобильное устройство. Только в 2021 году было зарегистрировано 424 миллиона новых пользователей. В среднем более миллиона новых пользователей в день. Учитывая, что результаты были опубликованы в январе, с тех пор цифры увеличились. Согласно этому исследованию, Facebook — одна из самых распространенных соцсетей в мире, насчитывает около трех миллиардов пользователей», — озвучил данные министр.

Он также отметил, что около 15% интернет-пользователей выбирают Instagram и WhatsApp. А самое загружаемое мобильное приложение в 2021 году — TikTok, просматривается миллиардами людей ежедневно.

«По последним данным в TikTok добавляется в среднем 650 новых пользователей каждый день. В последние месяцы рост составляет около 3 новых пользователей в секунду. Эта сеть, популярная у молодого поколения, вышла сегодня на первый план. Стоит отметить, что в 2021 году, по данным международной статистики, 60% пользователей от 16 до 64 лет использовали интернет для быстрого доступа к информации. То есть, новости и визуальный контент в интернете стали основным каналом получения информации. Представители традиционных СМИ, особенно печатных, должны об этом подумать», — резюмировал глава МИОР.