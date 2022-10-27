eGov mobile вошел в ТОП-10 скачиваемых приложений в Huawei AppGallery

Huawei назвала топ-10 приложений по скачиваниям в AppGallery в Казахстане c января по сентябрь 2022 г.

В список популярных приложений вошли eGov mobile и ЕНПФ, а также мобильные приложения казахстанских банков — такие, как Otbasy Bank и ForteBank.

Среди наиболее популярных мобильных приложений из категории социальные сети и мессенджеры — Tik Tok, Telegram и VK. Казахстанское приложение AITU расположилось на восьмом месте.

Полный список десяти самых скачиваемых приложений в AppGallery выглядит следующим образом:

— Tik Tok

— Telegram

— VK

— ДругВокруг

— Snapchat

— SHAREit

— Likee

— AITU

— Mail.ru

— Одноклассники

«Радует, что наши пользователи активно пользуются приложениями казахстанских компаний, и список приложений с каждым годом пополняется. Мы продолжаем активное сотрудничество с разработчиками, которые создают увлекательные приложения для пользователей Huawei по всему миру. Главным критерий для нас по-прежнему является удовлетворенность пользователей устройств Huawei», — прокомментировал Сяо Лянг, генеральный директор Huawei Device в Казахстане.

Huawei AppGallery — это удобное место для поиска и загрузки приложений на устройствах HUAWEI. Ставя в приоритет защиту конфиденциальности пользователей, AppGallery использует инновационные программные и аппаратные технологии Huawei для создания уникального пользовательского опыта. Загружайте любимые приложения удобнее и интереснее. Для использования детьми доступен специальный режим родительского контроля.

В AppGallery применяются строгие механизмы обеспечения безопасности. Они включают в себя определение вредоносной активности, проверки конфиденциальности, проверки издателей на безопасность. Huawei AppGallery входит в тройку ведущих магазинов приложений, предоставляя сервисы для пользователей устройств Huawei в более чем 170 странах и регионах.

Среди преимуществ магазина:

— Более 200 000 самых разнообразных приложений, которые уже оценило свыше 500 млн активных пользователей по всему миру, безопасная и надежная загрузка всех нужных приложений, а также способы оплаты покупок внутри приложения из AppGallery.

— AppGallery является перспективной платформой для продвижения интеграций мобильных сервисов Huawei.

— В AppGallery включено больше 18 категорий глобальных и локальных приложений.

— Глобальная аудитория AppGallery составляет более 750 млн пользователей.

— С момента запуска в 2018 году к платформе присоединилось более 5 миллионов разработчиков.

— Более 200 тысяч приложений интегрировано с сервисами HMS Core.