Joom начинает работать с продавцами из Казахстана

Платформа предлагает бизнесу возможность начать торговать по всему миру.

Международный мобильный маркетплейс Joom объявляет о выходе на рынок Казахстана. Теперь продавцы из Казахстана могут представить свои товары более чем 400 млн покупателей со всего мира. Чтобы помочь казахскому бизнесу освоиться на маркетплейсе, Joom отменяет комиссию с продаж в первые три месяца после подключения. Бонус будет доступен при условии загрузки товаров для продажи в течение первых двух недель с момента регистрации аккаунта. Присоединиться к платформе можно бесплатно.

«Подключение к Joom позволит магазинам из Казахстана продавать свои товары по всему миру выгодно и легко. Нужно просто выложить свой товар на маркетплейс и выбрать удобного логистического партнера — об остальном позаботится Joom. Сервис бесплатно локализует описание товара в зависимости от того, где находится покупатель: переведет на один из 23 доступных языков и конвертирует стоимость в местную валюту. А выручку за проданные товары маркетплейс перечисляет мерчанту дважды в месяц в евро. При этом Joom проводит оплату вне зависимости от общего объема оборота: даже если мерчант заработал 15$, он получит 15$ за вычетом комиссии. Кроме того, оплачиваются отправленные, а не доставленные заказы: это означает, что предприниматель получит деньги вне зависимости от возможных логистических задержек», — прокомментировали в компании.

Благодаря умной системе рекомендаций покупатели со всего мира смогут найти товары продавцов из Казахстана, которые могут им понравиться. Кроме этого, в Joom есть несколько способов продвижения товаров: например, на платформе постоянно проходят акции и распродажи. Маркетплейс организует их таким образом, чтобы заинтересовать покупателей и позволить продавцу увеличить выручку. Также магазины могут бесплатно организовать собственные распродажи: Joom поможет настроить акции и проанализировать их итоги. Продавцу останется только заплатить комиссию от продаж в размере 5-15% в зависимости от категории.

Еще один эффективный способ сделать свои товары заметнее — специальная социальная сеть Joom. Здесь можно заказать обзор на товар у местных инфлюенсеров и блогеров, включить его в подборки или писать собственные посты, которые обязательно увидят пользователи. Благодаря этому покупатели смогут лучше изучить продукт и быстрее принять решение о покупке.

«Торговая площадка постоянно находится в контакте с продавцами: для того, чтобы оперативно решить любой вопрос, в Joom работает команда поддержки, которая говорит на нескольких языках. Кроме того, у каждого продавца есть личный аккаунт-менеджер, готовый всегда проконсультировать клиента и помочь ему в развитии продаж на площадке Joom», — добавили представители маркетплейса.