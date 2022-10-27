Сервис по заказу товаров из-за рубежа CDEK Forward заработал в Казахстане

Доставка доступна из пяти стран — США, Германии, Италии, Испании и Франции.

CDEK Forward сообщает о том, что оперативно перестроил свои маршруты доставки из США и Великобритании в Россию и теперь уже в Казахстан. Жителям РК доступна доставка из пяти стран: США, Германии, Италии, Испании и Франции.

По данным CDEK Forward, жители Казахстана больше всего предпочитают шоппинг в интернет-магазинах США, Германии и Италии.

«Цены на товары на оригинальных сайтах значительно дешевле, чем на маркетплейсах Казахстана. Даже с учетом доставки, конечная стоимость приятно удивит. Также с помощью сервиса CDEK Forward можно заказать на зарубежных онлайн-площадках то, что недоступно жителям страны. Казахстан становится все более популярной территорией, как для жизни, так и для ведения бизнеса. Жители РК могут заказывать товары из-за рубежа напрямую в иностранных интернет-магазинах, а CDEK Forward возьмет доставку на себя», — прокомментировали в компании.

За 9 месяцев 2022 года с помощью CDEK Forward было заказано 609 788 товаров общим весом 242 309 кг. В марте–сентябре, в частности, число заказов превысило 113 000. Самыми активными пользователи CDEK Forward стали москвичи, которые заказали 91 292 товара. Жители Санкт-Петербурга оформили заказ на 50 821 товар. Тройку лидеров замыкает Краснодар — 38 130 товаров. Самый популярный бренд — Calvin Klein (53 921 заказанных товаров), на втором месте — Tommy Hilfiger (48 325). Чуть менее популярный, но не менее востребованный в России — бренд Michael Kors, из линейки которого российские потребители заказали 31 668 товаров. Если говорить про типы товаров, то чаще всего заказывали БАДы (59 401), футболки (29 197), сумки (24 775), кроссовки (18 975), свитшоты (16 302), трусы (6 627), куртки (6 472), платья (5 764), кеды (5 758), штаны/джинсы (5 683).