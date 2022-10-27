Операторы связи заплатили 271 млн тенге за плохой интернет

Минцифры проводит с ними работу.

Как пытаются бороться с плохим интернетом в Казахстане, о радиофобии и установлении вышек рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Турысов. На данный момент за плохой интернет усиливается ответственность самих операторов связи, передает Liter.kz.

«Если у вас возникла проблема, вы можете подать жалобу через систему E-otinish в Комитет связи при нашем министерстве. Наши территориальные специалисты выедут, все проверят. Если же будут нарушения по вопросам качества, то соответствующий штраф будет выписан», — сказал Асет Турысов.

Вице-министр признал, что где-то возможны нарушения параметров. Узнать обо всех ведомство не может само, поэтому жалобы и отзывы казахстанцев в этом помогают. Турысов высказался и о вопросах радиофобии среди населения.

«Есть инициативная группа депутатов, которая этот вопрос поднимает на уровне законопроекта, как решить этот вопрос. Мы с акиматом, естественно, плотно работаем. Есть элементы радиофобии по отношению к вышкам. С одной стороны, необходим качественный интернет, с другой стороны, эти вышки тоже нужно устанавливать. Если плотности не будет, не будет качественного интернета, — ответил вице-министр.

Количество необходимых вышек зависит от участка, отметил он.