DevOpsDays впервые в Центральной Азии!

Всемирная серия конференций по разработке, тестированию, безопасности и эксплуатации программного обеспечения пройдет в Алматы.

DevOpsDays — это всемирная серия конференций по разработке, тестированию, безопасности и эксплуатации програмного обеспечения, которая проводится с 2009 года. За 13 лет более 150 000 участников посетили DevOpsDays в 150 городах мира.

DevOpsDays уже переросло из форума во всемирный нетворкинг специалистов, продолжая привлекать новые кадры в индустрию. В этом году конференция впервые пройдет в Центральной Азии — в Алматы.

DevOpsDays — это не только кворум IT-профессионалов. Если вы хостер, вендор ПО, банк, СМИ, телеком-компания или только входите в IT — эта конференция также и для вас.

Мы ждем вас в Алматы 11 ноября в 10:00 — пространство Smart Point (ул. Байзакова, 280), в конференц-зале «Smart Space» и в «Open spaces zone».

Регистрация по ссылке.