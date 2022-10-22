Монополистов кабельной канализации хотят обязать отдать 25% рынка

Инициативу представители бизнес-сообщества обсудили в ходе прямого эфира на площадке НПП «Атамекен».

Теперь при проектировании и строительстве кабельной канализации монополист должен оставить для других игроков рынка 25% свободного пространства для аренды. При этом право собственности остается за госорганами или государственными организациями. Такая мера была предложена представителями рабочей группы в рамках работы по внедрению механизма «с чистого листа».

«Инициатива предложена рынком, поддержана госорганом. В ближайшее время ее планируется внести в правила. В рамках рассмотрения Единых требований в области ИКТ и информационной безопасности, за несоблюдение которых предусмотрена ответственность, были выявлены требования субъективного характера, к примеру, надежность, сопровождаемость, удобство использования программного обеспечения — которые при поддержке министерства будут исключаться», — рассказал управляющий директор департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен» Азамат Бейсенбенов.

Казахтелеком https://profit.kz/tags/kazakhtelecom/ является владельцем более 80% подземной кабельной канализации страны, доступ к которой ограничен другим операторам. Это существенно затрудняет предоставление операторами своих услуг конечным потребителям и ограничивает последних в выборе поставщика услуг связи. К примеру, в 2020 году из направленных 92 запросов ТОО «КаР-Тел» по доступу к кабельным канализациям в 27% случаев было отказано, при этом по городу Алматы отказ получен в 90% случаев. АО «Алма ТВ Казахстан» отказано или оставлено без рассмотрения 40% обращений.

Исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация прямых продаж Казахстана» Анастасия Калашникова подчеркнула, что пример совместной работы бизнеса с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК положительный: «Все предложения были рассмотрены, и они действительно направлены на улучшения качества работы бизнеса. Госорган, приняв инициативы в работу, взял на себя большой пласт работы».

По направлению информатизации и связи выявлено более 800 требований к бизнесу, которые в рамках рабочей группы обсудили и проанализировали. По итогу 33% не соответствует 7 базовым принципам, количество требований, не соответствующих базовым условиям и требующих отмены — 207, корректировок — 66.

«На самом деле принцип равенства — важный для рынка базовый принцип, который позволяет пересмотреть требования не только в своей отрасли, но и со смежными отраслями. К примеру, в части застройки операторов зачастую не уведомляют о смене прошивки дома, из-за чего может снизиться качество связи», — отметил директор научно-консультационного центра Национальной телекоммуникационной ассоциации Казахстана, член Комитета ИКТ, образования и инноваций Виталий Казанцев.

В рамках реализации реформы «с чистого листа» со стороны НПП «Атамекен» ведется полномасштабная работа по кардинальному пересмотру действующего регулирования. Напомним, что с января 2023 года, если требование не включено в реестр, то по нему госорган не сможет проверять и наказывать бизнес.